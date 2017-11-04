إرهاب الطرقات يقتل 10 أشخاص في يومين

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور متفرقة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان للحماية المدنية اليوم السبت، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 10 أشخاص آخرون تم إسعافهم في مكان الحوادث.

وأضاف ذات البيان، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية إليزي بوفاة شخصين إثنين إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف ببلدية جانت.

كما قامت ذات المصالح بالتدخل من أجل إنقاذ وتقديم الاسعافات الأولية لـ 28 شخص مختنقين بغاز الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة.

وتظم ولايات قسنطينة 13 شخص، وبولاية باتنة 06 أشخاص وعين دفلى 06 أشخاص، والنعامة 03 أشخاص.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان، وتحويلهم إلى مختلف المستشفيات المحلية لهذه الولايات.