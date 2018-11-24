إرهاب الطرقات يقتل 11 شخصا والغاز يقتل 3 أشخاص خلال يومين

سجل خلال اليومين الماضيين وفاة 11 شخصا وإصابة 9 آخرين بجروح ، على إثر وقوع 12 حادث مرور.

كما سجلت نفس المصالح وفاة ثلاثة أشخاص مختنقين بكل من باتنة وقسنطينة.

وأوضحت حصيلة الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت من أجل تحويل 3 أشخاص متوفيين،مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مساكنهم.

من بينهم امرأتين بحي علي منجلي ببلدية الخروب ب قسنطينة،و رجل توفي مختنقا بواسطة مدفئة بباتنة.

مشيرة الى ان اثقل حصيلة حوادث مرور تم تسجيلها على مستوى ولاية الجزائر بوفاة شخصين خلال حادثي مرور.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بتلمسان إثر العثور على 6 أشخاص متوفيين داخل منزل بحي شراقة بالغزوات تم نقل جثثهم إلى المستشفى.