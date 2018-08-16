إرهاب الطرقات يقتل 12 شخصا خلال أسبوع

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 318 اخرون بجروح في 261 حادث مروري سجل ما بين 7و13 أوت.

وأوضح بيان من المديرية العامة للأمن الوطني أنه مقارنة مع الاحصائيات المسجلة خلال الاسبوع الماضي.

عرفت حوادث المرور انخفاض حيت سجلت زيادة بحادث واحد في حين انخفض عدد الجرحى بـ5 وعدد الوفيات بـ7 حالات.

وارجعت المديرية العامة للأمن الوطني هذا التراجع إلى الحملات التحسيسية والتوعوية على مستوى التراب الوطني.

التي ساهمت بشكل كبير في التقليص من عدد هذه الحوادث التي يعود السبب الرئيسي فيها الى العنصر البشري.

نتيجة عدم احترام قانون المرور ومعايير السلامة المرورية .

وتتواصل عمليات المراقبة من قبل مختلف الوحدات الميدانية للأمن الوطني من أجل ردع السواق المخالفين.

في اطار القانون المتعلق بتنظيم الحركة المرورية كما أكده البيان ذاته.