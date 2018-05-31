إرهاب الطرقات يقتل 12 شخصا خلال أسبوع

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 306 آخرون بجروح في 248 حادث مرور بالمناطق الحضرية من 22 إلى 28 ماي.

وأوضحت حصيلة لمصالح الأمن الوطني انه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

فإن الحصيلة عرفت ارتفاعا محسوسا بزيادة 8 حوادث و16 جريحا، كما ارتفع عدد الوفيات بـ 8 حالات.

وساهم العنصر البشري في وقوع هذه الحوادث بنسبة أزيد من 94 بالمائة.

إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط”.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة.