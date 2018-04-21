إرهاب الطرقات يقتل 142 شخصا خلال الثلاثي الأول من 2018

لقي 142 شخصا حتفهم وأصيب 4146 اخرون بجروح في 3602 حادث مروري خلال الثلاثي الأول من 2018 .

وأوضح نائب مدير الامن المروري بمديرية الامن العمومي، العميد رشيد غزلي في لقاء بمنتدى الامن الوطني.

انه مقارنة مع الثلاثي الاول لـ2017 فقد سجل تراجع في عدد الوفيات بـ 16 وفاة أي بنسبة 10.13 بالمائة.

وكذا انخفاض في عدد الجرحى بـ 89 جريح أي بنسبة 2.10 بالمائة.

وتراجع في عدد حوادث المرور ب 5 حادث أي بنسبة 14 بالمائة .

وأرجع سبب هذه الحوادث المرورية إلى العنصر البشري بنسبة 96.86 بالمائة يليها الطريق والمحيط بنسبة 2.03 بالمئة وحالة المركبة بنسبة 1.08 بالمائة.

و قامت مصالح الامن الوطني خلال الثلاثي الاول لـ 2018 بـ 969 249 دورية راجلةو501 311 دورية راكبة و 1955 عملية منجزة من طرف طاقم الرادار.

وتم خلال الثلاثي الاول من 2018 تسجيل 23509 جنحة مرورية وتوقيف 31453 مخالف وتسجيل 6376 مخالفات تنسيق .

وكذا وضع 6921 سيارة في الحظيرة وتسجيل 581 289 غرامات مالية و85271 سحب فوري لرخص السياقة .

سجل خلال الثلاثي الاول من هذه السنة 605 حادث مروري تورط فيه سائقي الدراجات النارية.

أي بزيادة تقدر ب 84 حالة مقارنة مع 2017 ، منها 173 حادث يعود الى التهاون والتغافل أثناء القيادة .

وسجلت مصالح الشرطة 749جنحة بسبب انعدام شهادة القيادة لسائقي الدراجات النارية و973 جنحة نتيجة عدم وجود شهادة التأمين.

وعن الحوادث المرورية المسجلة في 2017 بسبب سائقي الدراجات النارية أكد غزلي انه تم تسجيل 2533 حادث أي بزيادة ب 242 حادث مروري مقارنة بـ 2016.

مشيرا الى أن سائقي الدراجات النارية يتسببون بنسبة 15.90 بالمائة من مجموع الحوادث الجسمانية .

و قد تم خلال الثلاثي الاول من هذه السنة سحب 1172 رخصة سياقة الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.

وسحب 96 رخص سياقة لسائقي الدراجات النارية لمدة ستة أشهر بسبب عدم احترام اشارات الامر بالتوقف التام .