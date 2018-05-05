إرهاب الطرقات يقتل 6 أشخاص خلال يومين

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 5 حوادث مرور على المستوى الوطني خلال ال48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة قد سجلت على مستوى ولاية إليزي بوفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح.

على إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 3، ببلدية ودائرة عين امناس.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ07 أشخاص اختنقوا جراء استنشاق الغاز المتسرب من وسائل التدفئة.

حيث تم إسعاف 4 أشخاص بحي الكاليتوس ببلدية ودائرة قسنطينة و03 أشخاص بحي 80 مسكن ببلدية ودائرة عين الدفلة.

وتم تحويل الضحايا في حالة جيدة بعد تقديم لهم الإسعافات في مكان الحادث.

وتم تسجيل 5 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات بجاية، أم البواقي، وهران والبويرة.

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 4860 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من المواطنين.