إرهاب الطرقات يودي بحياة 7 أشخاص

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث مرور سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة.

حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة بولاية بشار بوفاة 4 اشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وذلك اثر انقلاب سيارة على الطريق الوطني رقم 6 الواقع ببلدية إغلي.

حيث تم إسعاف الجرحى بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتدخلت ذات المصالح بولاية قالمة إثر انفجار لقارورة غاز بحي 08 ماي 1945 خلفت إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ8 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخان الماء.

و4 اشخاص بولاية سطيف و4 آخرين بولاية البيض، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية من طرف عناصر الحماية المدنية.