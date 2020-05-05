إريس تكشف عن هاتفها الجديد “N30 ” في السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية

كشفت، اليوم الثلاثاء، شركة إيريس الجزائرية عن أحدث هوتفها الذكية في السوق الجزائرية لهذا الأسبوع.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن الهاتف الذكي الجديد ينتمي الى فئة الهواتف تحت المتوسطة.

وأشارت ايريس أن هاتف IRIS الجديد “N30 ” بتصميم مميز وشاشة كاملة ونوتش، كما يتميز بكاميرا خلفية ثنائية لا بأس بها بدقة 16 +5 ميغابيكسل.

ومن حيث سعة التخزين يأتي الجهاز بخيارين 3/32 جيغا أو 4/64 جيغا حسب الإختيار.

أما بخصوص البطارية فهي قوية سعتها 4000 مللي أمبير.

وأكدت الشركة أن سعر الهاتف الجديد فئة “64Go/4G ” المتوفر حاليا في السوق الجزائرية، يبلغ 30900.00 دج.