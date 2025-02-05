إريس و TOD يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم تجربة ترفيهية غير مسبوقة

أعلنت إيريس الجزائر، الشركة الرائدة في صناعة وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية. والمتصدرة لسوق أجهزة التلفزيون في الجزائر. عن توقيع شراكة استراتيجية مع TOD، منصة البث التدفقي (OTT) التابعة لمجموعةbeIN الاعلامية.

حيث تهدف هذه الشراكة إلى تقديم تجربة ترفيهية متميزة للمستهلكين الجزائريين. من خلال عروض ترويجية حصرية على منصةTODالمتاحة على أجهزة تلفزيون إريس.

و بفضل هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو تلفزيونات إيريس من الاستمتاع بمحتوى TOD المتميز، والذي يشمل أهم الأحداث الرياضية العالمية. الأفلام والمسلسلات العالمية، بالإضافة إلى إنتاجات أصلية باللغة العربية والتركية.

شراكة في خدمة الابتكار والترفيه

أُطلقت TODفي جانفي 2022، وهي منصة بث تعتمد على نظام الاشتراك، والتي تضمن تجربة غامرة ومخصصة. تتوفر المنصة على أجهزة iOS، Android. والتلفزيونات الذكية حيث تقدم مجموعة واسعة من المحتوى المناسب لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك:

البث الرياضي المباشر: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الليغا الإسبانية. البوندسليغا الألمانية، الدوري الفرنسي، الفورمولا 1، بطولات التنس الكبرى. دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، الألعاب الأولمبية، والمزيد.

ترفيه متميز: أكثر من 60,000 ساعة من المحتوى، تشمل أكبر الأفلام العالمية. والمسلسلات العربية والتركية والعالمية، بالإضافة إلى برامج حصرية للأطفال.

تقنيات متطورة: بث بجودة 4K. ميزات تفاعلية مثل TOD360(إحصائيات مباشرة، مواقع اللاعبين، مشاهد متعددة، تحميل المحتوى

فرصة فريدة لمستخدمي تلفزيونات إريس

من خلال دمج العروض الترويجية الحصرية لـ TOD، تؤكد إريس التزامها بتزويد زبائنها بأحدث التقنيات وأفضل المحتويات الترفيهية.تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة للأسر الجزائرية من خلال الجمع بين الأداء التكنولوجي وتنوع المحتوى.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى إريس وTODإلى توفير محتوى متميز. وتعزيز تجربة المشاهدة لعشاق الرياضة والمحتوى الترفيهي في الجزائر.

عرض الإطلاق: استمتع بعروض حصريةعند شراء تلفزيون إريس!

عند شراء تلفزيون إريس QLED أو MINILED بحجم 55″ أو 65″، اشتراك TOD 4K لمدة 3 أشهر مهدى.

عند شراء تلفزيون إريس بحجم 75″ أو أكثر، اشتراك TOD 4K لمدة 12 شهرًا مهدى،بالإضافة إلى ذلك، اريس تهدي خصم يصل إلى 20,000 دج على عملية الشراء.