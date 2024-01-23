إريك زمور يهاجم المهاجرين مجددا

بعد أسابيع قليلة من التصويت على قانون الهجرة الجديد في فرنسا، انتقد رئيس حزب reconquête. إيريك زمور التصويت على هذا القانون الجديد بشدة.

وناقش ضيف برنامج BFM Politique التصويت على قانون الهجرة. الذي يهدف إلى دمج الأجانب بشكل أفضل وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمال الانحراف.

وأثار التصويت على هذا القانون الجديد ردود فعل متعددة في فرنسا. علاوة على ذلك، تظاهر عشرات الآلاف أمس، ونظمت أكثر من 160 مسيرة لمنع الرئيس الفرنسي من إصدار قانون الهجرة.

من جانبه، انتقد إيريك زمور بشدة نص قانون الهجرة الجديد، الذي قال إنه “لن يغير شيئا”.

وقال المتطرف الفرنسي: “هناك أسوأ من لا شيء، لأن هناك تسوية أوضاع 10 آلاف مهاجر غير شرعي. بالإضافة إلى 30 ألفاً نقوم بتسويغهم كل عام، وهذا ما صوت عليه التجمع الوطني والجمهوريون”.

علاوة على ذلك، يرى زمور، خلال مداخلته في برنامج “بي إف إم بوليتيك”. أن البرلمانيين أضاعوا “فرصة عدم التصويت لقانون يضر بالفرنسيين”.

وبالإضافة إلى ذلك، انتقد زمور الحفاظ على الحق في الأرض، والحق في اللجوء ولم شمل الأسرة.

وفي هذا السياق، أشار زمور إلى الطلاب الأجانب، الذين “يرغب فقط في الاحتفاظ بعدد قليل منهم. من ذوي الكفاءات العالية”.

وختم تصريحاته في برنامج BFM Politique بالقول “أريد أن أوقف الهجرة القانونية”.