“إر- فارم” الروسية: نتعاون مع الجزائر لدخول أسواق إفريقيا

أكدت المسؤولة في شركة “إر-فارم” الدوائية الروسية كيرا إيفانوفا. أن روسيا تتعاون مع الإمارات والسعودية وعمان والجزائر في الصناعات الدوائية باستثمارات مالية ضخمة.

وقالت إيفانوفا، وهي نائب رئيس تطوير الأصناف التجارية في مجموعة “إر- فارم” الروسية في تصريح لـRT. على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. “بالنسبة لقطاع الأدوية. تجذب مراحل تطوير العقاقير النسبة الأكبر من الاستثمارات. وعلى سبيل المثال استثمرت شركتنا حوالي 300 مليون دولار في تطوير إحدى منتجاتنا الأساسية”.

كما قالت: “لقد كان هذا بمثابة الطور الثالث من الدراسات الشاملة للعقار والذي أثبت فعاليته”.مشيرا إلى أنه “بعد أن اكتسبنا الخبرة من تجاربنا السابقة.. أصبحنا الآن على استعداد لدخول أسواق الشرق وشمالي إفريقيا. وفي هذا الإطار فإن الجزائر هي الشريك الذي سيسمح لنا ببناء علاقات مع شركاء آخرين في هذه الأسواق”.

كما أردفت قائلة: “لقد بدأنا العمل مع بعض الدول التي تتميز بمستوى عال في قطاع الأدوية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان. تلك الدول التي تدعم حكوماتها الاستقلال التقني وتطوير الصناعات المحلية وجذب التقنيات. كما بدأنا عملنا في هذا المسار منذ عدة سنوات بالتعاون مع هذه الدول”.

وأضافت أنه “في الوقت الراهن نعمل على التوسع جغرافيا، ونقدّم ما يلزم لتسجيل عقاقيرنا في الدول المجاورة. كما نقوم بذلك عبر شركائنا الذين نتعامل معهم لتغطية أكبر عدد من الدول في المنطقة”.

هذا ويعقد “منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي” في الفترة من 14 وحتى 17 جوان 2023، وسيركّز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحدّيات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.