إزالة تجاوزات أصحاب المحلات في أحياء عدل متواصلة

أعلنت مؤسسة التسيير العقاري فرع عدل، عن إزالة كل التجاوزات العشوائية التي يقوم بها أصحاب المحلات في مختلف الأحياء التابعة لها.

وقامت مصالح الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر-شرق، بتنفيذ عمليات إزالة مختلف التجاوزات العشوائية. التي يقوم بها أصحاب المحلات التجارية على مستوى حي 5000 مسكن عدل الكروش - رغاية.

وأشارت جاست ايمو، إلى أن عمليات ازالة التجاوزات متواصلة وستشمل جميع الأحياء المسجلة. بهدف إعادة النظام وضمان احترام الإطار العمراني والقوانين المعمول بها عبر مختلف الأقطاب الحضرية.

