إزالة ضوابط الحدود البرية لمنطقة شنغن بهذا الموعد

حث البرلمان الأوروبي على إزالة الضوابط الحدودية البرية في بلغاريا ورومانيا بحلول نهاية العام.

ومن أجل تجنب طوابير الشاحنات الطويلة على الحدود البرية لبلغاريا ورومانيا. دعا البرلمان الأوروبي إلى إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية لهذين البلدين بحلول نهاية هذا العام.

وبحسب أعضاء البرلمان الأوروبي، يتم احتجاز المئات من مركبات نقل البضائع يوميًا على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. مما يؤدي إلى تداعيات على صحة السائقين وظروف عملهم، فضلاً عن السلامة على الطرق ونشاط شركات النقل.

كما يريد البرلمان الأوروبي تقديم قاعدة جديدة تنص على أن عمليات تفتيش الشاحنات على حدود الاتحاد الأوروبي. يجب ألا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة لكل مركبة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء البلغارية.

إلى جانب ذلك، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا فكرة السماح لسائقي الشاحنات باستخدام المعابر الحدودية الأصغر في ظل ظروف محددة.

وتم تقديم الاقتراح الخاص بحد الدقيقة الواحدة من قبل عضو البرلمان الأوروبي البلغاري أندريه نوفاكوف (EPP/GERB).

كما قرر البرلمان الأوروبي وضع هذا المعيار بحلول منتصف عام 2024. مما يظهر الالتزام بتسريع العمليات الحدودية ودعم قطاع الخدمات اللوجستية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي البلغاري إميل راديف (EPP/GERB) إن موقف البرلمان الأوروبي. يمهد الطريق لحل مشكلة الطوابير الطويلة من المركبات المنتظرة على الحدود.

وفي الوقت نفسه، أعاد القرار التأكيد على دعم البرلمان الأوروبي غير المشروط لعضويتنا الكاملة في منطقة شنغن. وستوفر العضوية الكاملة حلا نهائيا لمعالجة الوثائق التي تستغرق وقتا طويلا لمراقبة الحدود.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الالتماسات الاتحاد الأوروبي على معالجة الطوابير الطويلة. لمركبات البضائع الثقيلة على حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، من خلال اقتراح تم تمريره بالإجماع بأغلبية 25 صوتًا. إنه يمكن حل الوضع من خلال تحديد موعد نهائي لعضوية رومانيا وبلغاريا الكاملة في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2024.