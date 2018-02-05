إزالة 80 مفرغة عشوائية وتسجيل 187 إنجاز بناء بدون رخصة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر جانفي الفارط، من إزالة 80 مفرغة عشوائية وتسجيل 187 إنجاز بناء غير مرخص.

وحسب بيان لمصالح الأمن، يأتي ذلك بعد تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الإختصاص.

هذا وأحصت ذات المصالح، 528 تدخل حول رمي وإهمال النفايات، و30 تدخلا متعلقا بإلقاء القاذورات في الطريق العمومي، كما أزالت 80 موقعا ومفرغة غير شرعية.

بالإضافة إلى 322 تدخلا متعلقا بإيداع أو رمي النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم.

وفي ذات السياق، أحصت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر، 187 تدخلا تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة.

و4 تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة.

كما تم تسجيل 66 تدخلا متعلقا بالتجارة غير الشرعية، حوّل على إثرها 43 شخصا إلى مقرات الشرطة.

ويأتي ذلك حرصا على المحافظة على العمران وحماية البيئة إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن.