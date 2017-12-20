إزدحام على خطي مدريد – الجزائر يومي الكلاسيكو!

سجلت رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إزدحاما على خطي الجزائر- مدريد يومي الجمعة والسبت بسبب الكلاسيكو.

ويحتضن ملعب سانتياغو بيرنابيو الإسباني ظهيرة السبت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة الـ17 من الليغا.

وحاول العديد من عشاق المستديرة حجز تذكرة الطيران عبر موقع الخطوط الجوية الجزائرية على الإنترنت.

وعجز العديد من الراغبين في الإنتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد في حجز تذكرة الطائرة يومي الجمعة والسبت بسبب الطلب الكبير.

وبالرغم من صعوبة الحصول على تذاكر اللقاء إلا أن الجزائريين الذين غزوا كل ملاعب المعمورة قادرين على إيجاد الطريقة المناسبة لولوج ملعب سانتياغو بيرنابيو.