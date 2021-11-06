إستئناف النقل البحري مستغانم-فالنسيا إبتداء من 20 نوفمبر

سمحت الحكومة الجزائرية، بإستئناف رحلات النقل البحري بين مستغانم وفالنسيا إبتداء من 20 نوفمبر الجاري. بعد حوالي 10 أشهر من غلق الحدود بسبب الجائحة العالمية المتعلقة بوباء كوورنا.

وستستأنف شركة الشحن الإسبانية “balearia”نشاطها يوم 20 نوفمبر، بخدمة أسبوعية حسب بيان صادر عن ذات الشركة. حيث ستكون المغادرة من ميناء فالنسيا كل يوم سبت، ومن ميناء مستغانم كل يوم أحد في الساعة 18 سا مساءً.

وبحسب ذات البيان، سيتم تنفيذ المعبر مرة أخرى بواسطة العبارة “Dénia Ciutat Creativa” . التي تتسع لأكثر من 399 شخصًا و430 مركبة.

وقال جورج بسول ، الرئيس التنفيذي لشركة “balearia”، إنه راضٍ للغاية عن هذا الاستحواذ. لأن الجزائر تظل سوقا إستراتيجيا تريد الشركة أن تستمر في النمو فيه.

ويذكر أن الجزائر إستأنفت نقل الركاب بحريا برحلتين أسبوعيا إلى إسبانيا في 21 أكتوبر المنصرم. وإستأنفت النقل نحو فرنسا في الفاتح من نوفمبر الجاري. بعد أن تم غلق المعابر البحرية منذ 15 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.

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حددت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ثمن تذاكر الرحلات نحو كل من فرنسا وإسبانيا حسب ما أعلنه المدير التجاري للشركة. وأوضح كريم بوزناد ان ثمن التذكرة من فرنسا نحو الجزائر ذهابا وإيابا بالسيارة يبلغ 774 أورو ومدة صلاحيته سنة.

في حين قدرت ثمن التذكرة صالحة لمدة 6 أشهر بـ 664 أورو. وأضاف ذات المسؤول ثمن التذكرة بالدينار الجزائري يصل ثمن التذكرة مابين 60 ألف و80 الف دينار.

وأكد المدير التجاري للشركة على ضرورة إظهار شهادة فحص “بي سي آر” سلبي ومن لا يملك هذه الوثيقة ممنوع من الركوب. كما يتم إلزام المسافرين بالخضوع لتحليل إختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا داخل الميناء.وحددت تكاليف تكون على عاتق المسافر. بسعر يتراوح بين 3500 دينار و4500 دينار.

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