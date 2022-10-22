إسبانيا أكبر المتضررين.. الإتحاد الأوروبي يواجه أسوأ أزمة طاقة في تاريخه

سوف تتطلب أشهر الشتاء تضحيات كبيرة من الأوروبيين. حيث ستعاني البلدان الرئيسية في منطقة اليورو بشكل خاص من موجة البرد القادمة في ظل انقطاع الغاز الروسي.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو شتاء يتطلب الوحدة والنجاح في مسائل الطاقة. انتهى اجتماع رؤساء دول وحكومات المجتمع يوم الخميس باستجابة ضعيفة لمشكلة عقدت اتخاذ قرار لقادة منطقة اليورو.

ومما يزيد التوترات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا الاعتماد الشديد على النفط والغاز الأمريكي. وتوقعات الطقس التي ستحدد مستوى الطلب في الأشهر المقبلة. كوكتيل يهدد بالانفجار في منازل الأوروبيين. يقول أنطونيو توريل ، الباحث في CSIC: “سيكون شتاء قاسياً ، قاسياً للغاية”.

إنذار في ألمانيا وفرنسا

يقول أنطونيو أسيتونو ، الرئيس التنفيذي لشركة Tempos Energía: “تتعامل الدولة مع أربعة سيناريوهات محتملة. اثنان منها يشيران إلى تقنين الطاقة للأسر والمنازل.

ويشير الخبير إلى أن المستوى العالي من الاحتياطيات في البلاد يضمن فقط شهرين ونصف الشهر من استقلالية الطاقة. وأنه إذا حدث حدث غير متوقع ، فسوف ينهار النظام الألماني.

فرنسا من جانبها ، تدفع ثمناً باهظاً لالتزامها الهائل بالطاقة النووية. بعد أن تم تعطيل 26 مفاعلاً من أصل 56 مفاعلاً بسبب أعمال الصيانة الناجمة عن مشاكل التآكل المكتشفة.

يضاف إلى ذلك دورة الإضرابات في العديد من المصافي في البلاد. حيث من المحتمل أن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي وتقنين وقيود. سيكون شتاء صعبًا للغاية. لن يفهم المواطنون القرارات التي يتم اتخاذها في النهاية ، لكنها ستكون ضرورية.

في إسبانيا، سيؤدي البرد إلى زيادة الطلب على الغاز في ظل صعوبة تغطيتها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه، ستؤدي الظروف المناخية إلى خفض إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. والتي يجب أن يتم توفيرها من خلال تلك المولدة من خلال الدورات المركبة.

في موازاة ذلك ، لا تستطيع إسبانيا تحمل التعويض اتجاه الجزائر. الاحتياطيات الإسبانية لا تدوم لفصل الشتاء كله ، فالنظام يحتاج إلى استمرار وصول الغاز. لهذا يوصي الخبراء الإسبن أنه من الضروري عدم وجود مشاكل مع الجزائر.

بعيدًا عن الخطط قصيرة المدى ، فإن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين إسبانيا والبرتغال وفرنسا بشأن BarMar. وهو خط أنابيب الغاز البحري الذي يُدعى ليحل محل MidCat. مشروع لن يكون له أي نوع من التأثير على أزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا.

كما طور الاتحاد الأوروبي ، وخاصة إسبانيا ، اعتمادًا مفرطًا على غاز أمريكا الشمالية. حتى الآن هذا العام ، جاء أكثر من 30٪ من إجمالي الغاز الذي هبط في إسبانيا من الولايات المتحدة، وفقًا لإناغاس.