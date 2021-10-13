إسبانيا: إجلاء 700 شخص من منازلهم بسبب بركان “كومبرى فيجا”

أجلت سلطات جزيرة لابالما، أكثر من 700 من سكانها بعيدا عن منازلهم بسبب قوة الحمم البركانية. التي يتقاذفها بركان كومبري فيجا منذ أيام.

وأمرت السلطات الاسبانية ما بين 700 و 800 من سكان لا لاجونا بمغادرة منازلهم مع أمتعتهم وحيواناتهم الأليفة.

ووفقا للمعهد الجيولوجي الوطني الإسباني فقد تم تسجيل 64 حركة زلزالية، أقواها كان بمقياس 4.1.

ومنذ يومين، بدأ تدفق نهر جديد من الحمم البركانية من بركان لا بالما، مما يهدد بمزيد من الدمار بالجزيرة الإسبانية. حيث تضرر أو دمر أكثر من 1000 مبنى بسبب الحمم التي لا يمكن إيقافه.