إسبانيا.. إصابة 21 شخصا في انفجار مقهى بمدريد

أصيب 21 شخصا، 3 منهم بجروح خطيرة، اليوم السبت، جراء انفجار وقع في مقهى بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقا لوكالة رويترز نقلا عن خدمات الطوارئ الانفجار وقع في حدود الساعة الثالثة ظهرا (الواحدة بتوقيت غرينتش) على مستوى حي فاييكساس، أحد أحياء مدريد الواقعة في وسطها الجنوبي.

وأفاد الدفاع المدني على موقعه الإلكتروني بأن الإطفائيين يقومون بإزالة الأنقاض في المبنى الواقع في حي فاليكاس.

كما نشر الدفاع المدني لقطات لسقف المقهى المنهار جزئياً والطوب المتناثر على الأرض.

ووقع الانفجار عند الساعة الثالثة ظهرا (01:00 بتوقيت غرينتش)، وأكدت المصادر ذاتها أن أسباب الانفجار غير معروفة حتى الآن.