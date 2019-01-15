إسبانيا : إعتقال 3 جزائريين بتهمة الإرهاب في برشلونة

إعتقلت اليوم الثلاثاء الشرطة الإسبانية 3 جزائريين بتهمة الإرهاب أين كانوا يشكلون خلية يشتبه في تخطيطها لهجمات في إقليم برشلونة.

وحسب ما أعلنته الشرطة الإسبانية بإقليم كاتالونيا عن إعتقالها لـ 14 شخصا أعمارهم تتراوح مابين 33 و44 سنة من بينهم 3 جزائيين.

حيث كانوا يقيمون برشلونة في إسبانيا، كما تم إعتقال ليبي وعراقي إصافة إلى مصريون ومغربيون وكذا لبنانيون وإسبان بتهمة الإرهاب.

وأضاف المصدر أنهم إستخدموا عددا من المنشورات التي تشيد بتنظيم داعش الإرهابي.

كما نشرت الشرطة الإسبانية عبر موقعها على التويتر أنها “أوقف 14 شخصاً حتى الآن في إطار عملية أجريت اليوم في برشلونة وإيغوالدا”

وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالى ستين كلم نحو غرب العاصمة الكاتالونية.

وقال متحدث بإسم الشرطة الإقليمية: “نية الخلية كانت تنفيذ اعتداء لكننا لا نزال نبحث لمعرفة أية مواقع” كان يمكن أن تكون مُستهدف.