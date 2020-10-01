إسبانيا: ارتفاع 10% في وفيات كورونا شهر سبتمبر والغالبية النساء

سجل شهر سبتمبر زيادة في معدل الوفيات بنسبة 10.2٪ في إجمالي عدد السكان الإسبان مقارنة بالعدد الأقصى للوفيات هذا الشهر.

وأشارت صحيفة “البيريوديكو” الإسبانية إلى أنه توفى 31791 والإصابات 769188 شخصا، وبين 1 و27 سبتمبر، زاد 2722 عما كان متوقعا.

وارتفعت الوفيات لدى النساء 11.9%، أغلبهم فوق 74 عاما، مع زيادة بنسبة 12% في الوفيات بإسبانيا بأكملها.

وبحسب العمر، كانت أكبر زيادة في الوفيات بهذه الفترة الأخيرة لمن هم فوق 74 عامًا ، بزيادة قدرها 12.1٪.

تليها المجموعة بين 65 و 74 عامًا -6.4 زيادة ، وتحت سن 64 عامًا ، يبلغ معدل الوفيات الزائد 4 ٪ في إسبانيا بأكملها.