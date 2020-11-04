إسبانيا: اعتقال أربعة جزائريين لاعتدائهم على شخص بسلاح أبيض

اعتقلت الشرطة الإسبانية في مدينة سرقسطة أربعة جزائريين، لاعتدائهم بسلاح أبيض على أحد المواطنين.

وحسب ما أوردته صحيفة إل بريديكو دي أراغون الاسبانية، فقد استخدم المتهمون الأربعة، سكيناً كبيرة الحجم لتخويف ضحيتهم.

ويُتهم الأفراد الموقوفون بالاعتداء على جارهم في أزقة منطقة إل غانشو في سرقسطة الاسبانية.

وتم تنبيه الشرطة من خلال مكالمة هاتفية لسرقة متبوعة بالتهديد بالطعن، حيث كانت الشرطة في مكان الحادث.

وعند وصولهم، سمع ضباط الشرطة صوت عدة شبان يطاردون ضحيتهم، باستخدام سلاح”كبير”، وتبين أنه جارهم، فيما لم توضح أسباب الهجوم.

وأفرج عن الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاما، من أصل جزائري بكفالة، بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق على ذمة المحاكمة.

ويضيف المصدر نفسه أن الأشخاص الأربعة معروفون لدى الشرطة الاسبانية بقضايا مماثلة.