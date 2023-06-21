إسبانيا: الإطاحة بمنظمة إجرامية تقدم وثائق مزورة للمهاجرين غير الشرعيين

نجحت عملية مشتركة قام بها الحرس المدني الإسباني والشرطة في تفكيك شبكة إجرامية من غران كناريا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان صدر أمس إن هذه المنظمة متورطة بشكل صريح. في إنتاج وتوزيع وثائق مزورة لمساعدة المهاجرين في أوضاع غير نظامية على السفر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي الإسباني. أو أي عضو آخر في الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم متورطون في تزوير وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات عامة. ثم يقومون بتقديم هذه الوثائق المزورة للمهاجرين، وفرض رسوم عليهم لتسهيل مغادرتهم جزر الكناري.

بل إن التنظيم الإجرامي في بعض الأحيان ينظم ترتيبات السفر والإقامة لهؤلاء الأفراد أثناء إعداد الوثائق اللازمة. كانت عملياتهم واسعة النطاق ، حيث تمكنت من مغادرة أكثر من 60 رحلة من غران كناريا.

وتم القبض على ثلاثة أشخاص في لاس بالماس بتهم تشمل العضوية في منظمة إجرامية، وانتهاك حقوق المواطنين الأجانب، وتزوير وثائق.

واستهدفت المنظمة المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك العديد من القصر. مستفيدة من الروابط التي أقامها أحد المحتجزين في مرافق القصر في جزيرة غران كناريا.

علاوة على ذلك ، أثناء التحقيق ، تم اعتقال عدد كبير من الأفراد في مطارات إسبانية مختلفة. أثناء محاولتهم السفر باستخدام هذه الوثائق المزورة.

وتتعلق إحدى الحالات البارزة بقاصر يقل عمره عن 11 عامًا من ساحل العاج. تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين من قبل مركز للقصر في جزيرة فويرتيفنتورا. تم اعتراض القاصر في مطار غران كناريا قبل لحظات من الصعود على متن رحلة إلى برشلونة.