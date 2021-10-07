إسبانيا: الحمم البركانية تغلق مطار لاس بالماس

أعلنت إدارة المطارات الاسبانية عن غلق مطار جزيرة لاس بالماس صباح اليوم الخميس. بسبب حمم منبعثة من بركان كومبرى فييخا.

وحسبما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، فإن المطار لم يعد يعمل في الوقت الراهن. مضيفة انه يجب القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه.

ويعد هذا الإغلاق، الثانى منذ أن بدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر. وكانت شركة الطيران “بينتر” حذرت أنها ستلغي الرحلات.

وبدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر بدون أن يوقع أي قتلى أو إصابات. وأدى إلى إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص وتسبب بأضرار بالغة في هذه الجزيرة الصغيرة التي تعد 85 ألف نسمة.