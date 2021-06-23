إسبانيا: العثور على جثة فتاة جزائرية مفقودة منذ 2019

عثر على جثة فتاة جزائرية تدعى وفاء، كانت مفقودة في إسبانيا منذ 2019، بحر هذا الأسبوع. وقد تم الإعلان عن فقدان الفتاة البالغة من العمر 19 عاما في منطقة فالنسيا، حسب ما أورده الموقع الإخباري الإسباني Nius Diario.

ولم تفقد والدة وفاء الأمل في العثور عليها على قيد الحياة. حيث صرحت للصحافة الإسبانية “أعتقد أنها على قيد الحياة. ما زلت احلم كل ليلة انها ستأتي وتعانقني”. للأسف، قُتلت الشابة وفاء وتم إخفاء جثتها لأكثر من عام ونصف.

وحسب الصحافة الإسبانية، فقد كشف تشريح الجثة عن وفاة الفتاة من أصل جزائري خنقا. وعثر على الجثة بعد 19 شهرا متحللة تماما. حيث كانت الفتاة مجردة من ملابسها، وعلى رأسها كيس. وأفاد ذات الموقع الإخباري أن الجاني يبلغ من العمر 30 عاما.

وأشارت أنه مسبوق قضائيا في قضايا تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والكسر. كما أن لديه تاريخًا من جرائم “العنف القائم على النوع الاجتماعي الخطير بشكل خاص”. وبحسب ما ورد وقع العديد من النساء ضحايا لاعتداءات ارتكبها.

وفي عام 2018، تم القبض عليه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وإتلاف منزل إحدى صديقاته السابقات بعد حرق سيارتها. وفي عام 2020، تم القبض عليه مرة أخرى لضربها على رقبتها. وأكدت مندوبة الحكومة في المجتمع ، غلوريا كاليرو ، في مؤتمر صحفي أنه يشتبه أيضا في أنه خنق وطعن امرأة حامل في الشهر السادس في شقتها في شاتيفا. وقد تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي في سجن بيكاسنت.