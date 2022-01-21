إسبانيا: العثور على حوت ضخم نافق على الشاطئ

ألقى عناصر من شرطة بالما الوطنية في إسبانيا القبض على شابين جزائري ومغربي، يبلغان من العمر 19 و 21 عامًا. على خلفية مزاعم بارتكاب جريمتي سطو بالقوة داخل سيارة في حي سون أرمادامس.

وحسب موقع diariodemallorca وقعت الأحداث في الساعات الأولى من يوم الاثنين. حيث تلقت الغرفة 091 مكالمة من أحد سكان حي سون أرمادامز في بالما. تفيد بأنه شاهد للتو شابين يركبان سيارة ، بعد محاولتهما الدخول. الآخرين.

التقى رجال الشرطة ، فور وصولهم ، مع مقدم البلاغ. الذي أخبرهم أنه تمكن من مشاهدة شابين من منزله كانا يتلاعبان بأقفال عدة سيارات متوقفة.

بدأت لافتات الشرطة المختلفة في مداهمة المنطقة، حتى رأوا رجلين يطابقان الخصائص المقدمة، حيث تم اعتقالهما.

كما عثر بحوزتهما على أشياء مختلفة، من بينها حزمة من الإبر، فضلا عن مختلف عملات معدنية.

واقترب رجال الشرطة من المركبات المشار إليها مسبقًا، حيث تمكنوا من التحقق من أن الداخل كان مخربا، فاتصلوا بمالكيها.

وتوجه أحد أصحاب إحدى السيارات المخالفة لمكان الحادث وتمكن من التأكد من أنه لم يترك سيارته في حالة من الفوضى. كما أنه فقد عملات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من إبر النفخ.

ولهذه الأسباب شرع العملاء في إلقاء القبض على الرجلين. باعتبارهما مرتكبيْن مزعومين لارتكاب جريمتين من جرائم السطو بالقوة في المركبات.

وأثناء التفتيش الوقائي لأحد المعتقلين، تمكن العملاء من العثور داخل ملابسه الداخلية على سكين ومصباح كهربائي مجهز للصعق بالصدمات الكهربائية.