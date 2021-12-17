إسبانيا: القبض على جزائري أضرم النار في خيمة وبداخلها رجل مشرد

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على جزائري يبلغ من العمر 33 عاما، أضرم النار في خيمة وبداخلها رجل مشرد في بالما.

وألقت عناصر من الشرطة الوطنية في بالما القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عامًا من أصل جزائري. باعتباره الجاني المزعوم في جريمة إحراق متعمد وجريمة تهديدات أخرى.

وحسب موقع diariodemallorca، فقد وقعت الأحداث في حوالي الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الماضي في Polígono de Can Valero de Palma. نبهت مكالمة على الرقم 091 أن شخصين كانا يتعرضان للتهديد من قبل شخص ثالث.

عندما ظهرت دورية الأمن التابعة للشرطة الوطنية في مكان الحادث . لاحظوا رجلين يتشاجران.

واستدعى أحدهم الوكلاء وأبلغهم أن الشخص الذي كان يتجادل معه قد هدده. وشخص آخر قام بإشعال النار في الخيام التي يقيمون فيها.

ثم التقى الضباط بالرجل الذي زُعم أنه وجه التهديدات. حيث قال للشرطة إن سبب المناقشة هو أن المهددين لم يسمحوا له بالنوم في الخيمة.

وأشار المتهم إلى أنهم اعتدوا عليه بعد إصراره على قضاء الليلة معهم، حيث اعترف بأنه أشعل النار في الخيمة انتقاما.

في تلك اللحظة بالتحديد، لاحظت الشرطة كيف كان الدخان يتصاعد من إحدى الخيام وبدأ يحترق

بمساعدة طفايات الحريق المحمولة في سيارة الدورية. حاول الضباط إخماد النيران.

وعلى بعد أمتار قليلة من المكان الذي يوجد فيه الخيمة المحترقة، عثر العملاء على الضحية الأخرى. أخبرتهم أن منفذ الحريق المزعوم هدد بإشعال النار في الخيمة عندما حثوه على أخذ متعلقاته والذهاب إلى مكان آخر. لأن العيش معه كان لا يطاق.

الموضوع لم يستغرق وقتا طويلا لتنفيذ تهديداته، عندما كان أحد المشردين نائماً، أيقظته رائحة الدخان والحرارة القوية. فجأة، فتح عينيه، وأدرك أن الخيمة مشتعلة، في هذه الأثناء، كان الشخص الذي هدده في وقت سابق بالخارج يمسك بالولاعة.

وتم القبض على المتهم بتهمة الحرق العمد وجريمة أخرى تتعلق بالتهديدات، في انتظار محاكمته.

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