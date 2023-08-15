إسبانيا: القبض على كهل جزائري يحمل 21 هوية مختلفة

اعتقلت السلطات الإسبانية ، الجمعة ، مواطن جزائري يبلغ من العمر 56 عامًا في جزيرة بالما دي مايوركا. يشتبه في قيامه بسرقة أسرة من السياح الألمان في مطار الجزيرة.

وأشار الإعلام الإسباني، أن الكهل الجزائري معروف لدى الشرطة. وأن المشتبه به استخدم ما لا يقل عن 21 هوية مختلفة للتهرب من السلطات.

وتشمل العناصر المسروقة 2000 يورو نقدًا وساعات فاخرة ومواد متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 37950 يورو.

من المحتمل أن يكون المشتبه به قد سرق الأغراض بينما كانت العائلة منشغلة في العثور على سيارة مستأجرة. بعد وقت قصير من وصولها إلى الجزيرة.

وكان الرجل قد مُنع بالفعل من دخول منطقة شنغن، وهو إجراء فرضته السلطات الفرنسية بسبب تاريخه الإجرامي.

وتمكن محققو المطار من استعادة الممتلكات المسروقة وتسهيل إعادتها لأصحابها.

من جانبه ، تعرض المواطن الجزائري لإجراءات قانونية أسفرت عن صدور أمر تقييدي بشأن مطار بالما دي مايوركا.