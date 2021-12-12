إسبانيا: انفجار جديد لبركان لابالما
عاد نشاط بركان كومبرى فيخا الذي ثار في جزيرة لابالما الإسبانية، من جديد. مع انفجارات قوية وعمود ضخم من الرماد.
وقال إيتاهيزا دومينجيز، عالم الزلازل في المعهد الجغرافى الوطني (IGN)، أن الانفجارات تعود من جديد من بركان لابالما. مشيرا إلى وجود انبعاثًا كبيرًا للرماد في الثوران.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقلق العلماء في الوقت الحالي ليس انبعاث الحمم البركانية. بل الغازات والرماد التي تجعل من الصعب الوصول إلى تنظيف المنازل الواقعة جنوب المنطقة، والتي تم إخلاؤها من السكان.
وأشار المدير الفنى لبيفولكا، ميجيل أنخيل موركويندى، إلى أن هذه المشاكل التى تسببها الغازات ليست جديدة. حيث استمر هذا الوضع فى الأسابيع الخمسة الماضية.
ويمثل ثوران بركان لا كومبرى فيخا أطول ثوران بركانى فى الجزيرة وواحد من أطولها التي تم تسجيلها في إسبانيا. على الرغم من أنه لا يزال بعيدا جدا عن تيمانافيا فى لانزورت الذي كان نشطا في القرن 18، والذي استمر نشاطه 6 سنوات.
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إسبانيا: إجلاء 700 شخص من منازلهم بسبب بركان “كومبرى فيجا”
أجلت سلطات جزيرة لابالما، أكثر من 700 من سكانها بعيدا عن منازلهم بسبب قوة الحمم البركانية. التي يتقاذفها بركان كومبري فيجا منذ أيام.
وأمرت السلطات الاسبانية ما بين 700 و 800 من سكان لا لاجونا بمغادرة منازلهم مع أمتعتهم وحيواناتهم الأليفة.
ووفقا للمعهد الجيولوجي الوطني الإسباني فقد تم تسجيل 64 حركة زلزالية، أقواها كان بمقياس 4.1.
ومنذ يومين، بدأ تدفق نهر جديد من الحمم البركانية من بركان لا بالما، مما يهدد بمزيد من الدمار بالجزيرة الإسبانية. حيث تضرر أو دمر أكثر من 1000 مبنى بسبب الحمم التي لا يمكن إيقافه.