إسبانيا.. بؤرة جديدة في “كتالونيا” وتطبيق الحجر الشامل عليها بدءًا من اليوم

قامت السلطات في إقليم “كتالونيا”، اليوم السبت، بتطبيق تدابير الحجر الشامل على منطقة “ديل سيغريا” نتيجة اكتشاف بؤرة جديدة لوباء “كورونا” فيها.

وأكدت السلطات الكتالونية بأن عزل المنطقة الواقعة في مدينة “ليريدا” شمال شرق إسبانيا التي تضم 200 ألف نسمة، جاء بسبب ارتفاع مقلق في عدد الإصابات بـ”كورونا”.

مضيفة بأن إجراءات العزل العام دخلت حيّز العمل اليوم على الساعة العاشرة صباحا وتتمثل في فرض قيود صارمة على الدخول والخروج من هذه المنطقة.

وقد ارتفعت الإصابات في إسبانيا إلى 297.625 حالة مخلفة وفاة 28.385 مصاب، محتلة بذلك المرتبة الخامسة عالميا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”.