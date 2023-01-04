إسبانيا تأمل فتح صفحة جديدة مع الجزائر

أعرب وزير الخارجية الإسباني عن رغبة مدريد في إعادة العلاقات مع الجزائر، من خلال فتح صفحة جديدة بين البلدين.

أعرب خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني. عن رغبة مدريد في تجديد العلاقات مع الجزائر، وفتح صفحة جديدة. من خلال وضع حد للأزمة المستمرة منذ عدة أشهر بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أشاد البارس خلال هذه التصريحات التي أوردتها الصحافة الإسبانية بوفاء الجزائر. مشيرة إلى أن الدولة احترمت عقود الغاز الخاصة بها. هذا رغم العلاقات الباردة على المستوى الدبلوماسي.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية أبقت يدها ممدودة إلى الجزائر. ونتيجة لذلك، فهو لا يزال واثقًا من إمكانية استعادة العلاقات قريبًا. في ضوء الصداقة القائمة بين الشعبين.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الدبلوماسي الإسباني، وفق ما أوردته وكالة “يوروبا برس”. على أن إسبانيا تأمل في علاقة مثل تلك التي تربطها بدول مجاورة أخرى.

يتعلق الأمر بعلاقة تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. وقبل كل شيء عدم التدخل في الشؤون الداخلية. على الأقل هذا ما نقلته الخبر.

بالإضافة إلى ذلك، اشتكى عضو حزب العمال الاشتراكي الإسباني من العقوبات الاقتصادية. تلك التي فرضتها الجزائر من جانب واحد على بلادها.

وأكد بهذا المعنى أن هناك عمليات وتجارة لا تزال مجمدة بين البلدين. وذلك عقب قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة في جوان الماضي. بينما من ناحية أخرى، مدريد لم تفعل أي شيء في هذا الاتجاه.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الجزائر بتعليق الواردات من هذا البلد الأوروبي أدى إلى خسائر فادحة. خاصة للمنتجين الإسبان. وبشكل خاص في قطاعي السيراميك واللحوم.