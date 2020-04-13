إسبانيا تبدأ تخفيف قيود العزل بحذر وبالتدريج

بدأت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر.

ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي في أرقام الوفيات والإصابات الجديدة، سمحت السلطات لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل.

وتوجه بعض المواطنين الإسبان، إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية في البلاد مرتدين الكمامات الطبية، صباح اليوم.

لكن ستظل المتاجر والحانات والأماكن العامة مغلقة، حتى 26 أفريل على الأقل.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم: “ينبغي ضمان صحة العاملين، إذا تأثروا بأدنى قدر فلن يمكن إعادة بدء النشاط”.

وأسهمت إجراءات الإغلاق في تراجع حالات الوفاة التي بلغت ذروتها، حيث تعتبر إسبانيا من بين أكثر البلدان المتأثرة بهذه الجائحة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إسبانيا، ارتفع إلى 17489، حتى اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 169496 حالة.