إسبانيا تبدي إستعدادها لتطوير التعاون في المجال الأمني مع الجزائر

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، فرناندو موران كالفو سوتيلو.

وحسب بيان لمديرية العامة للأمن الوطني، إستعرض الطرفان العلاقات المتميزة بين شرطة البلدين، و سبل تطويرها في إطار تعاون أمني إقليمي متكامل.

من خلال تبادل الخبرات العلمية و العملية و التدريبية، بهدف تطوير و تحيين المعارف و الإرتقاء بأداءات أجهزة إنفاذ القانون، يضيف المصدر.

من جهته، أشاد سفير مملكة إسبانيا بالجزائر بإحترافية الشرطة الجزائرية، و دورها المحوري و الرائد على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أعرب عن إستعداده لتطوير ميادين التعاون بين شرطة البلدين، مواكبة للتطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة و سبل مجابهتها.