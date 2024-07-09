إسبانيا تتجاوز فرنسا وتبلغ نهائي الأورو

تمكن المنتخب الإسباني، اليوم الثلاثاء، من تجاوز منافسه في الدور النصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا، المنتخب الفرنسي.

وإنتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب “سيغنال إيدونا بارك” بمدينة دورتموند الألمانية، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المنتخب الإسباني.

وإفتتح المنتخب الفرنسي، باب التسجيل في الدقيقة 8 من الشوط الأول، عن طريق رأسية المهاجم كولو مواني، داخل منطقة العمليات، بعد أن حول عرضية زميله، مبابي، إلى هدف.

بعد ذلك، تمكن المنتخب الإسباني، من تسجيل هدفين، عن طريق اللاعب الشاب يامين يامال، بتسديدة رائعة من حوالي 30 متر، في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

بعدها بأربع دقائق، قاد اللاعب داني أولمو هجمة خطيرة، وراوغ دفاعات المنتخب الفرنسي، وسدد نحو المرمى، مسجلا الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده.

وبهذا التأهل، سيواجه المنتخب الإسباني، في نهائي كأس أمم أوروبا 2024، الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين إنجلترا و هولندا، غدا الأربعاء.

للإشارة، ستلعب مباراة النهائي، يوم الأحد 14 جويلية الجاري، بالملعب الأولمبي بمدينة برلين، بداية من الساعة الثامنة، بالتوقيت المحلي.