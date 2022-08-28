إسبانيا تتحسر على تأزم علاقتها مع الجزائر
قال الإعلام الإسباني، إن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز أضحى الرئيس الوحيد لحكومة الساحل الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. الذي لا يستطيع أن تطأ قدمه الجزائر العاصمة، بسبب الرفض الذي تلقاه من أول قوة مغاربية للطاقة.
وأشار الإعلام الإسباني أن الجزائر لديها علاقات جيدة مع جميع الدول الأوروبية سوى فرنسا وإسبانيا. إلا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين، حلحلت الأوضاع.
وجاء في المقال أن إسبانيا تعيش حصارًا تجاريًا بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة بين البلدين. بسبب رئيس وزرائها بيدرو سانشير، وتغييره المفاجئ لموقف مدريد من القضية الصحراء. واتهمت سانشيز شخصيًا “بتحطيم كل شيء” مع الجزائر.
وقالت إن تعزيز مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا، سيزيد من تأزم الوضع بإسبانيا. في ظل تجميد الواردات من قبل الشركات الإسبانية منذ جوان الماضي.
من ناحية أخرى، يضع وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، الحكومة الإسبانية. كمثال سيئ في الاتحاد الأوروبي في ضبط أسعار الكهرباء لتجنب معاناة الأسر.
ودعا لو مير، في تصريحات نشرتها وزارته، أمس السبت ، الصحافة الفرنسية إلى النظر في ما يحدث في إسبانيا. أو في المملكة المتحدة مع فواتير الكهرباء. لأنه حسب تقديره، ارتفع أكثر من 60٪ في العام الماضي، بينما في فرنسا بنسبة 4٪.
وقالت إنه على الرغم من أن السعر في سوق الجملة الفرنسية حاليًا أعلى بكثير من السعر الإسباني. إلا أن التأثير على فواتير المواطنين والشركات الصغيرة أقل بكثير بسبب السقف الذي فرضته حكومة ماكرون.
طالع أيضا:
إسبانيا تحاول إصلاح علاقاتها مع الجزائر
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس ، يوم أمس الاثنين، خلال زيارتها لمحطة الباسيتي الجوية، إن إسبانيا ستقيم دائما علاقات رائعة مع الجزائر.
وقال روبلز: “إسبانيا دولة تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع جميع البلدان. وقبل كل شيء ، نحن نتفهم أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي منطقة أساسية وأساسية”.
وأضافت الوزيرة أن “إسبانيا ستبقي على الدوام علاقات جيدة مع الجزائر. لأن التزام إسبانيا هو أن تكون دولة رائدة وقادرة على الدفاع عن التعايش والتسامح”.
وقد قالت الصحافة الاسبانية أمس إن مدريد تعلق آمالها على زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ايمانويل ماكرون لمحاولة فك قيود الغاز. الذي تسبب في حظرها رئيس وزراءها بيدرو سانشيز، خاصة وأن أوروبا على موعد مع شتاء بارد.
وقالت إن الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون الى الجزائر هذا الخميس، هو محاولة إيجاد طريقة للخروج من مشكلة إمدادات الغاز.
وأفادت الصحافة الاسبانية أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو محاولة إيجاد طريقة للخروج من المشكلة. التي تسيطر حاليًا على الاتحاد الأوروبي بأكمله وهو عدم وجود شحنة أكبر من الغاز وسط التهديد الروسي.
وقالت إن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز قد توصل إلى أن أحد الحلول الممكنة. لدخول الغاز الطبيعي المطلوب إلى كل أوروبا عبر إسبانيا. يتم حظره في خضم الأزمة مع الجزائر.
وأضافت الصحافة الأسبانية “كان من الممكن أن تكون إسبانيا الحل الواضح لأوروبا بأسرها لأزمة الطاقة الحالية. كما أن مدريد أخطأت في التسبب بأزمة مع الجزائر”.
وأضافت “تمتلك الجزائر خطي أنابيب للغاز ينتهي في إسبانيا ويغذي الاقتصاد الوطني بالغاز. ويسمح الآن بإرسال المزيد من الوقود إلى بقية أوروبا. لكن الجزائر أغلقته في أكتوبر من العام الماضي بسبب الأزمة مع المغرب. لكن بيدرو سانشيز اتفق في ذلك الوقت مع الجزائر على زيادة التدفق عبر خط الغاز الثاني”.
الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى هذا الغاز وكل وسيلة يمكن تصورها للحصول على الوقود. لمواجهة التهديد بقطع كامل وشامل للغاز من روسيا.