إسبانيا تتحسر  على تأزم علاقتها مع الجزائر

قال الإعلام الإسباني، إن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز أضحى الرئيس الوحيد لحكومة الساحل الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. ​​الذي لا يستطيع أن تطأ قدمه الجزائر العاصمة، بسبب الرفض الذي تلقاه من أول قوة مغاربية للطاقة.

وأشار الإعلام الإسباني أن الجزائر لديها علاقات جيدة مع جميع الدول الأوروبية سوى فرنسا وإسبانيا. إلا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتوقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين، حلحلت الأوضاع.

وجاء في المقال أن إسبانيا تعيش حصارًا تجاريًا بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة بين البلدين. بسبب رئيس وزرائها بيدرو سانشير، وتغييره المفاجئ لموقف مدريد من القضية الصحراء. واتهمت سانشيز شخصيًا “بتحطيم كل شيء” مع الجزائر.

وقالت إن تعزيز مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا، سيزيد من تأزم الوضع بإسبانيا. في ظل تجميد الواردات من قبل الشركات الإسبانية منذ جوان الماضي.

من ناحية أخرى، يضع وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، الحكومة الإسبانية. كمثال سيئ في الاتحاد الأوروبي في ضبط أسعار الكهرباء لتجنب معاناة الأسر.

ودعا لو مير، في تصريحات نشرتها وزارته، أمس السبت ، الصحافة الفرنسية إلى النظر في ما يحدث في إسبانيا. أو في المملكة المتحدة مع فواتير الكهرباء. لأنه حسب تقديره، ارتفع أكثر من 60٪ في العام الماضي، بينما في فرنسا بنسبة 4٪.

وقالت إنه على الرغم من أن السعر في سوق الجملة الفرنسية حاليًا أعلى بكثير من السعر الإسباني. إلا أن التأثير على فواتير المواطنين والشركات الصغيرة أقل بكثير بسبب السقف الذي فرضته حكومة ماكرون.

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