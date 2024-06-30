إسبانيا تتخطى جورجيا برباعية و تصطدم بألمانيا في ربع النهائي

حقق منتخب إسبانيا تأهلا سهلا إلى الدور ربع النهائي بفضل الفوز برباعية كاملة مقابل واحد أمام منتخب نيجيريا في اللقاء الذي جرى بملعب “إينرجي ستاديون”.

و سجل رباعية منتخب إسبانيا كل من هيرنانديز ورويز و ويليامز و أولمو، في حين سجل الهدف الوحيد للمنتخب الجورجي لو نورماد.

كما ضرب منتخب “الماتادور” موعدا للمنتخب المستضيف للعرس الأوروبي منتخب ألمانيا في لقاء ناري.

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