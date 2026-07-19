إسبانيا تتوّج بكأس العالم على حساب الأرجنتين

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب “ميت لايف” بمدينة نيويورك.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني عن طريق المهاجم فيران توريس، الذي استغل النقص العددي في صفوف المنتخب الأرجنتيني ليمنح “لاروخا” هدف التتويج.

وشهدت المواجهة نقطة تحول بارزة بعد طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فيرنانديز، بالبطاقة الحمراء خلال الشوط الثاني، ليكمل منتخب “التانغو” المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما منح الأفضلية للمنتخب الإسباني الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وفرض المنتخب الإسباني شخصيته بشكل كامل على مجريات المباراة أمام الأرجنتين، مقدمًا واحدة من أفضل مبارياته خلال البطولة، وسط عجز واضح من ليونيل ميسي وزملائه عن فرض أسلوبهم أو الوصول إلى مرمى أوناي سيمون.

ولعبت إسبانيا بأسلوبها المعتاد القائم على الاستحواذ والسيطرة على الكرة، ونجحت في عزل الثلث الهجومي للأرجنتين بقيادة ميسي بصورة شبه كاملة. بعدما أغلقت جميع المساحات وأجبرت لاعبي “التانغو” على التراجع لفترات طويلة.

وبهذا الإنجاز، يحرز المنتخب الإسباني كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهخ بعد نسخة 2010 بجنوب إفريقيا، بعد مشوار مميز في البطولة توج بانتصار مستحق على الأرجنتين في المباراة النهائية.