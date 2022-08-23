إسبانيا تحاول إصلاح علاقاتها مع الجزائر

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس ، يوم أمس الاثنين، خلال زيارتها لمحطة الباسيتي الجوية، إن إسبانيا ستقيم دائما علاقات رائعة مع الجزائر.

وقال روبلز: “إسبانيا دولة تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع جميع البلدان. وقبل كل شيء ، نحن نتفهم أن منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هي منطقة أساسية وأساسية”.

وأضافت الوزيرة أن “إسبانيا ستبقي على الدوام علاقات جيدة مع الجزائر. لأن التزام إسبانيا هو أن تكون دولة رائدة وقادرة على الدفاع عن التعايش والتسامح”.

وقد قالت الصحافة الاسبانية أمس إن مدريد تعلق آمالها على زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ايمانويل ماكرون لمحاولة فك قيود الغاز. الذي تسبب في حظرها رئيس وزراءها بيدرو سانشيز، خاصة وأن أوروبا على موعد مع شتاء بارد.