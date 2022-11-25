إسبانيا تحاول التقرب من الجزائر

اقترحت إسبانيا عقد قمة أورومتوسطية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي ، في النصف الثاني من عام 2023. كما أعلن في برشلونة يوم أمس الخميس من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وستجمع القمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ونظرائهم من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والأردن.

وستكون هذه هي القمة الثالثة التي تعقد تحت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي. حيث من المقرر بالفعل أحد القادة الأوروبيين. في غرناطة ، وأخرى مع قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، في بروكسل.

وقالت صحيفة ألباييس الإسبانية ن لقاء من هذا النوع يتطلب عملاً دبلوماسياً مسبقاً مكثفاً. خاصة في ظل الأزمة الجزائرية الإسبانية التي افتعلها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وعقدت آخر قمة أورومتوسطية في عام 2008 في باريس، لذا في عام 2023 سيكون قد انقضى 15 عامًا على انعقادها.