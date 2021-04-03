إسبانيا تحجز أزيد من 5 أطنان حشيس و230 كلغ ماريخوانا قادمة من المغرب عبر القوارب

اطاحت الشرطة الإسبانية اليوم بعصابة من 100 شخص مختصة في نقل الحشيش والماريخوانا عبر قوارب عالية القوة من المغرب نحو إسبانيا.

ووفق وكالة رويترز العلمية تمت خلال مداهمات قامت بها الشرطة الإسبانية تم ضبط خلالها أزيد من 5 أطنان من الحشيش

كما مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من الماريخوانا قدرت بـ 230 كيلوغرام .

وكشفت رويترز أن الموقوفن سيتم تقديمهم للمحاكمة لاحقا

وأوضحت الشرطة الإسبانية أنه خلال ذات العملية تم حجز بندقية مقلدة، بالإضافة إلى مسدس وكذا 5 سيارات منها شاحنتان.

المخدرات تم العثور عليها داخل شاحنة قادمة من جنوب إسبانيا متوجهة نحو فرنسا مخبأة بإحكام بين شحنة خضر وفواكه.

وكدت ذات الشرطة أن الشخنة كانت معدة في قوارب سريعة وعالية القوة عبر البحر الأابيض بالقرب من إشبيليا الإسبانية.