إسبانيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا في أخر 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 44357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وهو ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بداية الجائحة، أين ارتفع معدل الإصابات الجديدة خلال أخر 14 يوم الى مستوى قياسي.

أين وصل إلى 796 حالة لكل 100 ألف شخص يوم الخميس مقابل 736 يوم الأربعاء.

في حين تم تسجيل 404 حالة وفاة في أخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات الى 55041 حالة منذ بداية الجائحة.