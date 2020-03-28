إسبانيا تسحب 9 آلاف جهاز اختبار لكورونا قادم من الصين لعدم دقة نتائجها

أعلنت الحكومة الإسبانية عن قرارها سحب 9000 من أجهزة الاختبار الصينية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا التي اشترتها مؤخرا.

وحسب قناة يورو نيوز، فإن المعدات لا يوثق فى دقتها، التي صنفتها بأنها لا تتجاوز 30 في المئة.

وسحبت الحكومة أطقم الاختبار الصينية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا من المنشآت الصحية، حيث استوردتها السلطات الصحية الإسبانية قبل بضعة أسابيع بعد اكتشاف أنها غير موثوق بفعاليتها.

وردت بيكن أن تلك الأطقم قد تم تصنيعها من قبل شركة غير مرخصة لديها وليست مسجلة ضمن قائمة الشركات المصنعة المعتمدة.