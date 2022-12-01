إسبانيا تسقط أمام اليابان ويتأهلان معا لثمن النهائي

تأهل سهرة اليوم مُنتخب إسبانيا للدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.

وجاء تأهل الإسبان رغم الخسارة أمام اليابان بهدفين لهدف في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات.

وسجل ثنائية اليابان كل من ريتسو دوان، وأوه تاناكا، في الدقيقتين الـ48 والـ51 على التوالي لتتصدر المجموعة بـ6 نقاط.

بينما وقع ألفارو موراتا الهدف الوحيد للإسبان في الدقيقة الـ12 ليحتلوا المركز الثاني بفارق الأهداف عن ألمانيا.

وسيواجه الاسبان المنتخب المغربي ويصطدم اليابان بكرواتيا في الدور ثمن النهائي.