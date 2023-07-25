إسبانيا تصدر قرارا هاما للأجانب الحاملين تصاريح إقامة

أعلنت السلطات الإسبانية أن الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة في البلاد لن يخضعوا لقواعد صارمة كما كان من قبل.

وفقًا للسلطات، لن يتم إلغاء تصاريح الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة مؤقتًا حتى لو أمضوا أكثر من ستة أشهر. خارج أراضي إسبانيا.

هذا يعني أنه تماشياً مع التغييرات التي تم إجراؤها حديثًا. يمكن لجميع أولئك الذين يحملون تصريح إقامة إسبانيًا مؤقتًا السفر إلى الخارج لأكثر من ستة أشهر. في غضون عام دون الحاجة إلى القلق بشأن حالة تصريحهم.

واتخذ قرار عدم إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يقيمون خارج إسبانيا. لأكثر من ستة أشهر من قبل المحكمة العليا الإسبانية في 20 يونيو.

ومع ذلك، شددت السلطات على أنه على الرغم من اتخاذ الدولة لمثل هذا القرار. فإنها ستظل قادرة على إعادة قواعدها السابقة إذا لزم الأمر.

كما توضح أوليف برس، تمشيا مع القواعد السابقة. كان للسلطات سلطة إلغاء تصريح الإقامة. لأولئك الذين لم يستوفوا قاعدة الستة أشهر.

من ناحية أخرى، تم التأكيد على أنه الآن لا يمكن إنهاء وضع الإقامة المؤقتة إلا من خلال عملية قانونية. عندما تقيّم السلطات أن شخصًا معينًا. لم يعد مؤهلاً للحصول على الوثيقة بدلاً من أن يكون ذلك بسبب مدة الغياب في إسبانيا.

ويمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات. وبمجرد أن يعيش الأجنبي في إسبانيا لهذه الفترة ، يمكنه التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل.

ومع ذلك ، أكدت أوليف برس أن التباسًا محتملًا قد ينشأ بالنسبة للأجانب الذين يسعون إلى ترقية تصاريح إقامتهم المؤقتة. إلى الوضع الدائم بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد.

القاعدة الحالية التي لا تسمح للأجنبي بالبقاء خارج البلاد لأكثر من عشرة أشهر خلال فترة خمس سنوات. قبل طلب تصريح الإقامة الدائمة تظل سارية.