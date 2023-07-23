إسبانيا تصوت للإختيار بين بيدرو سانشيز واليمين

بدأت إسبانيا اليوم الأحد التصويت على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. حيث تحظى المعارضة اليمينية بالمرشح الأكبر من قبل استطلاعات الرأي ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الاشتراكي بيدرو سانشيز. الذي يتولى السلطة منذ عام 2018.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي (7 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وتمت دعوة حوالي 37.5 مليون ناخب لتجديد عضوية مجلس النواب البالغ عددها 350 لمدة أربع سنوات. وانتخاب 208 أعضاء في مجلس الشيوخ.

وصوّت ما يقرب من 2.5 مليون شخص بالبريد. وهو رقم قياسي يرجع إلى حقيقة أن هذه الانتخابات تجري لأول مرة في منتصف الصيف.

وسينتهي التصويت في الساعة 8 مساءً (6 مساءً بتوقيت جرينتش). ولكن بسبب عدم وجود استطلاعات الرأي، سيستغرق نشر النتائج الأولى حوالي ساعة.

مع اقتراب الانتخابات الأوروبية لعام 2024، فإن التحول إلى يمين رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. بعد إيطاليا العام الماضي، سيشكل انتكاسة لاذعة للحقوق الأوروبية. وسيكون هذا أكثر رمزية لأن إسبانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقدرت جميع استطلاعات الرأي المنشورة حتى يوم الاثنين فوز حزب الشعب لألبرتو نونيز فيجو، 61، شبه مؤكد.

وحذر زعيم حزب فوكس ، سانتياغو أباسكال ، حزب الشعب من أن ثمن دعمه سيكون المشاركة في حكومة فيجو ، والتي ستمثل عودة اليمين المتطرف إلى السلطة ، بعد نصف قرن تقريبًا من نهاية ديكتاتورية فرانكو.

على الجانب الأخير ، تم استيعاب بوديموس ، الذي كان لمدة ثلاث سنوات شريكًا غير مريح لبيدرو سانشيز. واستبدله هذا العام سومار ، وهو تشكيل موجه من قبل وزير العمل المنتهية ولايته، الشيوعية والبراغماتية للغاية يولاندا دياز.