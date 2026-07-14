إسبانيا تطيح بفرنسا وتبلغ نهائي المونديال بجدارة

حجز المنتخب الإسباني، اليوم الثلاثاء، مقعده في نهائي كأس العالم 2026، عقب فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بنتيجة هدفين دون رد. في مواجهة احتضنها ملعب دالاس بمدينة أرلينغتون ضمن الدور نصف النهائي.

وفرض منتخب “لاروخا” سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينجح ميكيل أويارزابال في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة الـ22 من علامة الجزاء. قبل أن يعزز الظهير الأيمن بيدرو بورو النتيجة في الدقيقة الـ58 بعد تمريرة حاسمة من داني أولمو.

وبهذا التأهل، تبلغ إسبانيا نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010 التي توجت خلالها باللقب في جنوب إفريقيا. فيما فشل المنتخب الفرنسي في بلوغ النهائي الثالث تواليًا والرابع في تاريخه.

وتنتظر إسبانيا في النهائي الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين، المقررة غدًا الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة مساءً، من أجل التعرف على منافسها في المشهد الختامي لمونديال 2026، والذي سيلعب يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة، بملعب ميتلايف، بمدينة نيويورك.