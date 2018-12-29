إسبانيا تعترف بارتكاب انتهاكات ضد 4 قصر جزائريين وتطلق سراحهم

أمر مكتب المدعي العام في اسبانيا، بإطلاق سراح أربعة قصر جزائريين، من مركز المهاجرين البالغين الغير شرعيين، في فالنسيا.

وجاء القرار، بعد سلسلة احتجاجات متواصلة، من طرف الجمعيات الحقوقية في اسبانيا، للمطالبة بتوقيف الانتهاكات اللاانسانية ضد القاصرين الجزائريين الاربعة، داخل المركز في فالنسيا.

وأكد مكتب المدعي العام، اكتشاف اختبارات غير كاملة وتقييمات خاطئة، حول عمر القاصرين الأربعة، بعد خضوعهم للتوقيف.

وحسب الإحصاءات الرسمية، فقد خضع 500 حراق جزائري، الى اختبارات تحديد العمر منذ بداية هذا العام.