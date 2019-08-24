إسبانيا تعتلي قائمة طلبات التأشيرة.. والموعد لمن إستطاع إليه سبيلا

أصبح اليوم الهاجس الوحيد الذي يقابل طالبي رخصة الدخول لدى بعض الدول الاوروبية موعد الحجز لدفع ملف التأشيرة.

وللحصول على تأشيرة بلد أجنبي يتطلب قبل ذلك حجز موعد لدفع ملف تأشيرة وهو الامر الغير المتاح للعديد من الدول

واوضح أحد المكاتب الخاصة بحجز مواعيد دفع ملف التأشيرة أن الدول التي يكثر الطلب على المواعيد فيها هي إسبانيا وفرنسا

وبدرجة اقل بلجيكا النمسا والبرتغال، كما ان الدول المطلوبة نجد الموقع فيها مغلق من أجل الحجز بسبب عدم وجود مواعيد .

كما أن المشكل الكبير هو مواعيد بي أل أس إسبانيا لعدم توفره حتى بالنسبة لمن اراد أن يعالج فيها لا يوجد المواعيد

وبذلك فإن طالب حجز موعد يترك نسخة من جواز سفره ورقم هاتفه، إذا فتح الموقع يحجز له صاحب المكتب.

ومواعيد حجز ملف التأشيرة السياحية وكذا المرضية لإسبانيا غير متوفرة إلا أن مركز إستلام التأشيرات دائما مكتظ عن أخره.