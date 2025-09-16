إسبانيا تعلن انسحابها من مسابقة رفضا لمشاركة إسرائيل

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية إنسحاب إسبانيا من مسابقة الأغنية يوروفيجن 2026 المقرر عقدها في فيينا. احتجاجًا على استمرار مشاركة إسرائيل. رغم الاتهامات الدولية المتصاعدة بارتكاب جرائم حرب في غزة

ووفقا لقناة ار تى فى الإسبانية فقد جاء القرار بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة، ليجعل من إسبانيا أول دولة من دول “البيغ فايف” الكبرى التي تقاطع المسابقة. ما يشكل ضربة قوية للاتحاد الأوروبي للإذاعة (UER). الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لاستبعاد إسرائيل من الفعالية.

وبهذا الموقف، تنضم مدريد إلى دول مثل أيرلندا، سلوفينيا، آيسلندا وهولندا. التي أعلنت جميعها أنها لن تقبل المشاركة بجانب إسرائيل.

ورحبت القوى اليسارية الإسبانية بالخطوة، إذ أكدت نائبة رئيس الحكومة يولاندا دياز أن “إسبانيا تقف في الجانب الصحيح من التاريخ”. بينما اعتبرت أحزاب أخرى أن المقاطعة يجب أن تمتد لتشمل جميع الفعاليات الثقافية. والرياضية التي تشارك فيها إسرائيل.

كما أثار القرار أيضًا نقاشًا واسعًا داخل إسبانيا. حيث شدد مؤيدوه على أنه رسالة سياسية وأخلاقية واضحة. ضد “تبييض صورة الاحتلال”. من خلال الفعاليات الفنية، فيما رأت أصوات أخرى أنه يمثل استخدامًا انتخابيًا للقضية.

وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي للإذاعة لاتخاذ قراره النهائي بشأن مشاركة إسرائيل في ديسمبر المقبل، يضع الموقف الإسباني ثقلًا إضافيًا. على كفة الدعوات الأوروبية والعالمية لمحاسبة تل أبيب ووقف مجازرها في غزة.