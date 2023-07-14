إسبانيا تعول إدراج ضريبة على السياحة

تخطط سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية في غاليسيا، وهي واحدة من أشهر المدن في البلاد. لفرض ضريبة سياحية ستؤثر على جميع الأجانب ، بغض النظر عن بلدهم الأصلي.

مع استقبال المدينة لأكثر من 300000 سائح بالإضافة إلى الحجاج كل عام. قال العمدة غوريتي سانمارتين إن السلطات لم تعد تريد أن تصبح سانتياغو دي كومبوستيلا “متنزهًا ترفيهيًا”.

بدلاً من ذلك ، قال Sanmartín إنهم يريدون الترويج لسياحة ذات جودة خاضعة للرقابة. بالإضافة إلى جعل المدينة مكانًا أكثر راحة لكل من السياح والمقيمين.

وقالت العمدة إن إدخال نص سياحي ضروري حتى تتمكن المدينة من “الدفاع عن بعض التكاليف”. بالإضافة إلى التخطيط للنمو المتحكم فيه مع تقديم تجربة ممتعة لجميع الزوار.

كما قالت “أريد أن تتوقف هذه البلدية عن كونها مجرد وجهة سياحية ومدينة ملاهي. وأضافت العمدة: “أريد مدينة سانتياغو لا داعي للفرار منها بسبب السياحة غير المنضبطة”.

نظرًا لأن هدف المدينة هو مكافحة السياحة المفرطة ، تخطط السلطات لوضع سياسات جديدة. لأولئك الذين يعيشون ويعملون في المدينة حتى لا يتأثروا بمثل هذا التغيير.

وأوضحت العمدة أن السلطات تبحث بالفعل عن صيغ تقدم إعادة ترتيب المساحات الأكثر ازدحامًا.

علاوة على ذلك ، قالت إنهم يريدون أيضًا التركيز على السيطرة على السياحة في وسط المدينة التاريخي. وشددت على أنهم لا يرون أن إدخال الضريبة يمثل مشكلة.

وأكدت العمدة “لا أحد يتوقف عن القدوم إلى المدينة لأن لديهم ضريبة سياحية. ويساهمون على الأقل في النفقات التي تولدها السياحة”.

في حين أن سانتياغو دي كومبوستيلا لم تتخذ بعد قرارًا رسميًا بشأن هذه المسألة ، فإن بعض المدن الإسبانية تطبق بالفعل الضرائب السياحية.

تطالب برشلونة جميع الزوار بدفع رسوم إضافية بالإضافة إلى الرسوم التي تنطبق على المنطقة بأكملها منذ عام 2012.